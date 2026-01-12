Emergenza gelo, AVVFC Fiumicino in prima linea per la sicurezza delle strade

Mezzi spargisale in azione nelle zone più esposte e monitoraggio costante del territorio per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti

di Fernanda De Nitto

A seguito del brusco calo termico registrato in questi giorni anche nel territorio di Fiumicino, l’Associazione Vigili del Fuoco in congedo è intervenuta al fine di garantire la sicurezza necessaria per il transito su alcune delle arterie principali delle località più a nord del Comune.

Grazie al tempestivo intervento dei volontari della protezione civile, durante le ore notturne, sono stati in azione i mezzi spargisale dell’associazione di Fiumicino con l’obiettivo di ridurre i rischi e garantire maggiore sicurezza lungo le stradi comunali, in particolare nelle arterie e nei punti più esposti al gelo.

Nei giorni precedenti, di forte maltempo su tutto il litorale, l’Avvfc, attraverso le sue squadre, ha provveduto a presidiare il territorio con ricognizioni relative alle tenute delle scogliere fluviali, con sopralluoghi presso le vie più alberate del Comune e con la rimozione di diversi alberi e rami caduti in diverse arterie, oltre che nella risoluzione di alcuni allagamenti stradali.

Da qualche giorno, con la caduta termica repentina, gli stessi volontari si stanno occupando della sicurezza di pedoni e automobilisti invitando i cittadini, in caso di ghiaccio in strada, alla massima prudenza, raccomandando cautela negli spostamenti, soprattutto nelle primo ore del mattino.

L’Associazione proseguirà nel suo impegno a tutela della pubblica incolumità per tutto il periodo dell’emergenza, incentivando la presenza presso le diverse località del Comune di Fiumicino.