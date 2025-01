È tempo di bilanci e la “Fiumicino Ambiente” annuncia la raccolta di 37mila tonnellate di rifiuti

Lo sforzo maggiore degli operatori durante il periodo estivo con i servizi agli stabilimenti balneari

di Umberto Serenelli

Cresce il quantitativo di rifiuti raccolti lo scorso anno dalla “Fiumicino Ambiente” nel Comune costiero. Emerge dal bilancio del 2024 dall’azienda dei rifiuti che registra numeri da primato se si considera la vastità del territorio in cui risiedono 85.085 abitanti.

Rispetto al 2023, anno con una raccolta superiore alle 35mila tonnellate, gli operatori hanno accelerato nel 2024 e raggiunto quota 37.261 tonnellate delle diverse tipologie di immondizia, parte della quale conferita nella struttura di via del Pesce Luna, 315.

“Il nostro costante impegno nella pulizia della Città e l’attenzione rivolta alla raccolta differenziata ‘porta a porta’ ci ha consentito di raggiungere l’80%. Grazie a questo dato Fiumicino è stata premiato da LegAmbiente come ‘Comune riciclone’ – precisa soddisfatto Claudio Campisano, responsabile tecnico della ‘Fiumicino ambiente’ – Questo risultato lo dobbiamo anche alla collaborazione dei cittadini e di un grosso impegno della nostra azienda che ha messo in campo un moderno parco mezzi oltre a aver assunto 160 persone”.

In testa alla lista della raccolta c’è l’organico che si è attestato a 11.486 tonnellate, seguito dal secco residuo di 7.995. Il vetro ha raggiunto le 3.831 tonnellate, quindi plastica e barattolame 3.498, carta e cartone con 2.904. Gli ingombranti sono risultati 3.559 tonnellate, mentre il residuo della pulizia in strada è 975 e i calcinacci 931. Le potature conferite nel centro hanno toccato la soglia delle 577 tonnellate.

In testa al conferimento dei rifiuti apparecchiature elettriche e elettroniche troviamo 227 tonnellate di piccoli elettrodomestici, 120 di frigoriferi e 62 tra tv e monitor. Fanno parte del sistema raccolta tanti altri rifiuti tra cui medicinali, pile, vernici, legno, metalli e pneumatici.

Lo sforzo maggiore degli operatori viene effettuato nei mesi estivi presso le località balneari dove si registra un notevole aumento di presenze soprattutto romane, stimate intorno ai 35mila che portano la popolazione di Fiumicino a oltre 120mila.

“Per rispondere a tale incremento di turisti – aggiunge Campisano – l’azienda mette in campo servizi aggiuntivi, di concerto con l’amministrazione, incrementando i passaggi presso gli stabilimenti balneari e nei ristoranti dove si produce più immondizia. Nel programma di potenziamento del servizio nei mesi caldi rientrano anche i 7 punti dedicati ai ‘non residenti’ che sono le ‘ecoisole informatizzate’ già operative sul territorio”.

Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in strada e le discariche abusive sono purtroppo il tallone d’Achille del Comune costiero, la cui amministrazione è stata scaltra nell’inserire, nel nuovo contratto, la rimozione a carico della società che è in linea con l’assessorato all’Ambiente nello scovare gli sporcaccioni facendo ricorso all’installazione di 10 fototrappole. A tal proposito l’azienda ha formato due ispettori ambientali che, in sintonia con la Polizia locale, potranno elevare multe nei confronti di coloro che vengono “pizzicati” a abbandonare pattume.

Intanto, per migliorare ulteriormente il servizio “porta a porta” prosegue la distribuzione a domicilio dei nuovi contenitori, dotati di microchip associati all’utente, e di adeguate buste per raccogliere la plastica. Per agevolare gli utenti sarà anche possibile prelevare, dai 25 distributori ubicati sul territorio, contenitori di plastica utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

Dallo scorso dicembre ha aperto i battenti un “ecosportello” in via della Scafa, 46 a Villa Guglielmi, dove è possibile avere informazioni ma anche consegnare e ritirare i contenitori dal lunedì al venerdì ore 8.30–12.30 e 15.30–17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.