È prossima l’apertura di uffici comunali in via Siliqua ad Aranova

Nello stesso locale aprirà i battenti una sede distaccata della Polizia locale e sportelli della Fiumicino tributi

di Umberto Serenelli

In rampa di lancio l’apertura del nuovo ufficio comunale distaccato ad Aranova. Lo annuncia l’Assessore all’Edilizia, Angelo Caroccia.

“Stiamo trattando un locale di circa 500 metri quadrati in via Siliqua a Aranova dove aprire sportelli comunale decentrati – precisa l’Assessore – Il progetto prevede non solo uffici anagrafici ma anche quelli della Fiumicino Tributi e una sede della Polizia locale“.

Nel bilancio di fine anno vengono anche elencate le tante attività svolte come l’intensificazione dei servizi Tpl e scolastico, oltre l’accelerazione imposta alle assegnazioni di appartamenti nelle case popolari. Nell’elenco delle attività viene inclusa anche la lotta ai parassiti sulle alberature nella pineta di Fregene.

“In tema di trasporti soprattutto scolastici – precisa Caroccia, in qualità di assessore alla Mobilità – abbiamo migliorato il percorso delle linee e risolto alcuni problemi. Abbiamo poi provveduto all’incremento del trasporto pubblico locale e in particolare della linea 5, che collega il vasto territorio di Isola Sacra, e della linea 14, che dalla cittadina di Aranova porta gli utenti all’ Ospedale Bambino Gesù. Nuova linea, invece, per raggiungere il cimitero di Santa Ninfa e un consistente aumento delle corse, nelle ore serali e durante il fine settimana, verso lo scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci, garantito dalla linea 8. Sempre in materia di trasporti vorrei annunciare che è stato completato il ‘Regolamento Taxi e Ncc’ che ora passerà al vaglio della Commissione consiliare Trasporti per ricevere il nulla-osta”.

L’Assessore Caroccia, che ha anche la delega alla Riserva del litorale, rivolge poi le sue attenzioni sulla pineta monumentale di Fregene aggredita dal parassita “Cocciniglia tartaruga”.

“Nei confronti dei pini sono stati effettuati due trattamenti endoterapici, di iniezioni sui tronchi, con effetti positivi – prosegue – La lotta contro la Cocciniglia è in corso per salvare il polmone verde e il trattamento va ripetuto con il chiaro obiettivo di frenare l’avanzata del parassita che, in alcune circostanze, ha fatto seccare alcuni pini. Inoltre, ci siamo attivati per dotare la pineta di un sistema anti-incendio per la realizzazione del quale è in corso la gara d’appalto. Attualmente siamo impegnati nella bonifica degli ordigni bellici”.

Annunciato, inoltre, che sono iniziati i lavori su alcuni alloggi Ater. “Questi interventi stanno riguardando il ‘serpentone’ di appartamenti su via Oder e quelli del lungomare della Salute a Fiumicino – aggiunge Caroccia – Sono, inoltre, raddoppiate le assegnazioni degli alloggi Ater, passate dalle 4 nel 2023 alle 10 dell’anno appena finito, seguendo scrupolosamente la graduatoria fatta da una commissione competente”.

È in fase d’istruttoria la messa a bando delle costruzioni da adibire a biglietteria (vedi foto), info point e bar in piazza Traiano Imperatore dove c’è il capolinea dei mezzi pubblici.

“Successivamente intendiamo procedere all’affidamento della costruzione adibita a accogliere un bar e la gestione logistica del parco Tommaso Forti di Isola Sacra“, conclude Caroccia