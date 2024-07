È morta Alba Gonzales, ballerina, cantante lirica e scultrice di fama internazionale

Calicchio: “Quando muore un’artista si spegne una luce che rendeva visibile la bellezza del mondo e della vita”

Si è spenta a Roma, dopo una lunga malattia, Alba Gonzales, ballerina, cantante lirica e scultrice di fama internazionale. Aveva 85 anni.

“Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Alba Gonzales, grande donna generosa e geniale. Un’artista in tutti i sensi, sempre disponibile, cordiale, sensibile, con quel suo modo estremamente gentile” afferma il consigliere comunale Paolo Calicchio.

“Quando muore un’artista – aggiunge – si spegne una luce che rendeva visibile la bellezza del mondo e della vita. Le sue opere straordinarie ci faranno compagnia in questo continuo nostro errare alla ricerca dell’essere e del sublime”.

“Oltre al dolore la Città di Fiumicino dovrebbe essere maggiormente grata ad un’artista così tanto amata – sottolinea – e promuovere iniziative future in suo ricordo, magari un premio dedicato all’arte in suo onore. Proprio per la sua disponibilità e sensibilità negli anni passati mi sono occupato della sua tanto amata ‘Casa Museo’ nella quale intendeva ospitare anche tantissimi ragazzi delle scuole, che avrebbe accolto con quel suo gran sorriso, trattando tutti i giovani come suoi nipoti”.

“Condoglianze alla famiglia e alle figlie che l’hanno sempre accompagnata e seguita ovunque” conclude Paolo Calicchio