Dup 2025-2027. Il plauso del Presidente del Consiglio a tutti i membri di maggioranza e opposizione

Severini: “Il nostro obiettivo è volto a lavorare insieme per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini”

Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha espresso il proprio plauso a tutti i membri del Consiglio, sia di maggioranza che di opposizione, per l’approccio costruttivo che ha contraddistinto i lavori durante l’ultima seduta per l’approvazione del Dup 2025-2027.

“Desidero ringraziare gli uffici dell’area bilancio per il lavoro svolto in questi mesi di preparazione al DUP, il Segretariato generale e la presidenza del consiglio, per il loro supporto costante. Grazie alla loro efficienza, siamo riusciti a gestire le lunghe ore di consiglio con tutti i documenti sempre aggiornati in tempo reale” ha dichiarato il Presidente Severini.

“Maggioranza ed opposizione hanno affrontato le divergenze politiche, senza mai sconfinare dal perimetro democratico – ha sottolineato – La maggioranza ha dimostrato un forte senso di responsabilità, approvando numerosi emendamenti presentati dall’opposizione e respingendone alcuni superati già dall’azione politica dall’amministrazione”.

“Questo a conferma che il nostro obiettivo non è quello di un governo guidato dai numeri in aula, ma piuttosto volto a lavorare insieme per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini. Il rispetto e la correttezza tra le diverse forze politiche, come elemento essenziale per una gestione amministrativa efficace e responsabile della città, è un principio che guida l’attività del Consiglio Comunale in ogni sua decisione” ha concluso il Presidente Severini che da appuntamento, oggi in aula, per la votazione del Bilancio di Previsione 2025/2027