DTP dal 4 novembre al 14 dicembre per ripristino manto stradale, nel tratto “da CP Porto a CP Fiumicino”

Limite di velocità 30 km/h; divieto di sosta/fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori

Dal 4 novembre al 14 dicembre, disciplinba di traffico provvisoria (DTP) nel tratto “da CP Porto a CP Fiumicino” che comprende Via Lago di Traiano, Via Coccia Di Morto, Via Portuense, Canale navigabile, Via del Faro, per permettere l’esecuzione dei lavori di ripristino definitivo del manto stradale, verrà applicata la seguente disciplina di traffico provvisoria:

– Lavorazione di notte dalle ore 22 alle 5:30: In Via Coccia di Morto tra Via Foce Micina e Via Portuense per intera sede stradale, con chiusura al transito escluso residenti e in Via Portuense, tra Via Coccia di Morto e la rampa del Ponte 2 Giugno, per intera sede stradale;

– Lavorazione di giorno dalle 9 alle 17 in Via del Faro, dal parcheggio della Chiesa del Crocifisso a Via Giuseppe Fontana per mezza carreggiata e in Via Lago di Traiano dallo svincolo dell’aeroporto alla rotatoria di Via Coccia di Morto per mezza carreggiata.

Limite di velocità 30 km/h; divieto di sosta/fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori.