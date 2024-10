Dragaggio porto canale, Di Genesio Pagliuca e Antonelli: “Pronti ad ascoltare i pescatori nelle commissioni”

“È curioso vedere come gli stessi prima davano vita a scioperi bloccando la città, mentre adesso si scagliano contro l’Autorità Portuale”

“Nelle ultime ore è montata la protesta delle categorie dei pescatori di Fiumicino, che hanno puntato il dito contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale in quanto non sono state portate a compimento le operazioni di dragaggio del porto canale e della Darsena” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Erica Antonelli, Consigliera Comunale PD.

“È però curioso – sottolineano – vedere come gli stessi pescatori prima davano vita a scioperi e manifestazioni bloccando un’intera città, come avvenuto nell’ottobre 2022, mentre adesso si scagliano contro l’Autorità Portuale, da sempre l’Ente direttamente competente”.

“Il tempo è galantuomo, e dimostra che non c’era alcuna responsabilità del Comune che, oggi come allora, fa il suo lavoro sollecitando l’intervento dell’Autorità Portuale. Da parte nostra, siamo pronti ad ascoltare le categorie della pesca nelle Commissioni competenti per ascoltare le loro esigenze e le loro proposte” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Erica Antonelli