Pomeriggio e serata, di nuovo, assai complicati per i pendolari, nella viabilità tra Fiumicino ed Ostia

Pomeriggio e serata, di nuovo, assai complicati per i pendolari. Disagi nella viabilità tra Fiumicino ed Ostia sono in corso per via di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio, in via di Tor Boacciana, nel tratto compreso tra via Guido Calza e via del Ponte di Tor Boacciana, nella zona di Ostia.

Tuttora ci sono lunghe file di veicoli, in direzione Ostia, su via dell’Aeroporto (statale Ss 296), ma anche nella direzione contraria, con percorrenze, in base alle segnalazioni degli automobilisti sui social, che sfiorano anche un’ora e mezzo.

Conseguenze negative, in una fascia oraria caratterizzata proprio dal rientro dei pendolari, anche sulla viabilità nel tratto terminale della via Portuense, in direzione Fiumicino, e sulle strade interne. Tante le forti lamentele sui social degli automobilisti già provati da un periodo di disagi quotidiani segnato dalle restrizioni in corso sulla via del Mare e la via Ostiense, che si sono affiancate alle problematiche viarie croniche che caratterizzano il quadrante con il viadotto di via dell’Aeroporto, il Ponte della Scafa e la viabilità accessoria fino all’entroterra di Ostia.