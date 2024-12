Disagi a Fiumicino per i voli Ita Airways: numerosi passeggeri rimasti a terra

Bertucci (Regione Lazio):”Faccio mie le istanze dei viaggiatori”

“Ho appreso che in questi giorni numerosi passeggeri Ita Airways, in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, sono rimasti a terra a causa del regolamento relativo all’overbooking, che a detta di molti presenta numerose criticità. Raccolgo con preoccupazione le lamentele e le rimostranze che arrivano dai viaggiatori e da alcune associazioni di consumatori che si stanno occupando di questa storia” lo dichiara Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

“Ritengo che tale regolamento vada cambiato – ribadisce – senza dimenticare l’evidente mancanza di rispetto per chi prenota il suo volo in anticipo, e più in generale siamo davanti a una limitazione della libertà di tutti i viaggiatori”.

“Certamente non dipende dal personale e dagli addetti di Ita Airways che è sotto organico e che necessita di stipendi più adeguati – rimarca Bertucci – nell’ottica delle crescenti esigenze e del crescente numero di passeggeri che transita a Fiumicino. E’ il management che deve prendersi le proprie responsabilità e risolvere il problema, insieme a chi gestisce la biglietteria dell’azienda”.

“Chiederò che venga fatta luce per quanto di mia competenza, e sono pronto a coinvolgere anche i nostri rappresentanti in Parlamento affinchè venga fatta chiarezza” conclude il Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

