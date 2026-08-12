Decoro urbano, l’appello del Comune: “Una responsabilità condivisa”

Dalla corretta gestione dei rifiuti alla manutenzione delle aree private, la cura della città passa dalla collaborazione tra Amministrazione e cittadini

“La cura del decoro e della pulizia della nostra città è un obiettivo che può essere raggiunto pienamente solo attraverso la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti.” Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.

“L’Amministrazione comunale mette in campo quotidianamente servizi e risorse per garantire la pulizia degli spazi pubblici, la raccolta dei rifiuti e il mantenimento del decoro urbano. Tuttavia, perché questi servizi possano funzionare al meglio, è indispensabile che ciascun cittadino faccia la propria parte, rispettando poche e semplici regole. Il principio è tanto semplice quanto importante: il modo migliore per mantenere pulita una città è non sporcarla.”

“I rifiuti devono essere conferiti utilizzando gli appositi kit in dotazione, rispettando le modalità e i giorni stabiliti per la raccolta. L’abbandono dei rifiuti, così come il conferimento irregolare o fuori dalle modalità previste, non rappresenta soltanto un problema di pulizia, ma danneggia il decoro della città e incide negativamente sulla qualità della vita di tutta la comunità.”

“Allo stesso modo, è fondamentale che i proprietari e i responsabili delle aree private provvedano alla corretta manutenzione dei propri terreni, giardini, recinti e pertinenze, mantenendoli in condizioni decorose e nel rispetto delle disposizioni previste dalle ordinanze comunali. La cura delle proprietà private contribuisce infatti in maniera concreta alla sicurezza, all’igiene e al decoro dell’intero territorio.”

“È importante, dunque, comprendere che il decoro urbano non è soltanto un servizio che l’Amministrazione deve garantire, ma un bene comune che tutti siamo chiamati a tutelare. Ogni intervento di pulizia, ogni attività straordinaria di rimozione dei rifiuti e ogni azione necessaria per ripristinare situazioni di degrado rappresentano risorse e tempo che potrebbero essere destinati ad altri interventi utili alla collettività.”

“L’obiettivo deve essere quello di costruire una città nella quale Amministrazione e cittadini perseguano lo stesso risultato: una città più pulita, ordinata, rispettata e vivibile. Per questo rivolgo un appello a tutta la cittadinanza: rispettiamo le regole, prendiamoci cura dei nostri spazi e consideriamo il decoro della città come una responsabilità di tutti.”

Conclude l’Assessore Costa: “Quando istituzioni e cittadini lavorano nella stessa direzione, il risultato non è soltanto una città più pulita, ma una comunità più attenta, più responsabile e più orgogliosa del luogo in cui vive.