Darsena, al via la pulizia dei cumuli di rifiuti e detriti presenti nello specchio acqueo

L’Autorità Portuale sollecitata dal sindaco Baccini e dall’Area Ambiente del Comune di Fiumicino

Al via oggi, nella Darsena portuale di Fiumicino, la pulizia dei cumuli di rifiuti e detriti che, da settimane, stazionavano nello specchio acqueo. In azione, per conto dell’Autorità Portuale, un “ragno” azionato da un braccio meccanico che sta prelevando plastiche, bottiglie, tronchi, canne, rifiuti vari per depositarli in un camion scarrabile.

L’intervento è partito dall’angolo più “complicato”, quello davanti alla sede del Circolo Velico, dove, per il gioco delle correnti, i detriti in arrivo dal Tevere vanno più agevolmente a depositarsi ed a stazionare, offrendo una cartolina non decorosa per uno dei punti più frequentati da residenti e visitatori. La mole di pulizia da completare, in tutta la Darsena, è tuttavia imponente perché i detriti ed i rifiuti da rimuovere sono ormai ingenti.

Il sindaco Mario Baccini e l’Area Ambiente del Comune di Fiumicino avevano sollecitato l’Autorità Portuale, ente preposto alla pulizia ed alla manutenzione dello specchio acqueo, ad un intervento urgente. Nei giorni scorsi, sul tema, era intervenuta anche “Striscia la notizia”.

La Darsena, purtroppo, ciclicamente è afflitta dalle ondate di detriti e rifiuti, tra plastiche, canne, legna, bottiglie, ecc., provenienti dal Tevere che riempiono i vari punti della zona portuale dove ormeggiano decine di barche da diporto che rischiano di avere difficoltà per le manovre. Attualmente, non ci sono risoluzioni tecniche che possano arginare a monte la problematica e quindi, è presumibile, che con un cambio di venti, nuove ondate dal Tevere possano contribuire nuovamente far riempire la darsena di detriti nei vari angoli e tra i punti di ormeggio.

(Foto Umberto Serenelli)