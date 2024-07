Dall’Associazione “Insieme con i disabili”, un ringraziamento ad Aeroporti di Roma Club

Elisabetta Fratini: “E’ stata una bellissima e commovente giornata di partecipazione e calore umano”

di Fernanda De Nitto

Circa una ventina di persone dell’organizzazione “Aeroporti di Roma Club” hanno fatto visita al centro diurno dell’Associazione “Insieme con i disabili”, nella sede di Fiumicino, in Via Coni Zugna.

La visita è stata organizzata al fine di conoscere le attività promosse dell’ente di volontariato in favore dei ragazzi disabili, in particolare per ciò che concerne i progetti presenti e futuri del centro e le molteplici iniziative di inclusione e aggregazione promosse con caparbietà da tutti i volontari, dai giovani che frequentano la struttura e dalle loro famiglie.

Il Cral AdR gestisce iniziative ed attività culturali, formative e assistenziali con lo scopo di contribuire al sostegno dei bisogni sociali delle persone, prestando massima attenzione alle attività di welfare delle comunità aeroportuali e dei territorio ove insistono gli aeroporti romani.

“Desidero ringraziare calorosamente i rappresentanti di Aeroporti di Roma Club per aver voluto conoscere i ragazzi dell’Associazione, trascorrendo con loro alcuni piacevoli momenti di convivialità e socialità – ha dichiarato Elisabetta Fratini, Presidente dell’Associazione ‘Insieme con i Disabili’ – Gli stessi hanno anche offerto a tutti i ragazzi del centro e ai responsabili dell’Associazione uno speciale pranzo all’aria aperta”.

“E’ stata una bellissima e commovente giornata di partecipazione e calore umano – ha aggiunto – dove i rappresentanti del Cral AdR hanno conosciuto la vera realtà dei nostri ragazzi, la loro purezza di un mondo cosiddetto parallelo, fatto di profondo affetto e gioia, che spesso non viene conosciuto e tenuto distante dalla quotidianità. I presenti si sono divertiti con le ragazze e i ragazzi del centro, hanno scherzato con loro, cantato, riso, giocato e soprattutto hanno ascoltato ciò che questi giovani hanno da dire al mondo, con la loro purezza e spontaneità”.

A fine giornata il Presidente di AdR Club, Antonio Ferreo, ha donato a tutti i presenti alcuni gadget dell’organizzazione, che sono stati molto apprezzati dai ragazzi. Oltre il Presidente, hanno partecipato all’iniziativa per il Cral AdR, Patanella Maurizio, Gaveglia Alessandro, Rocchi Enrico, Papalia Massimiliano, Trodini Chiara e Canarile Cristiano.

“Giornate di questo tipo ci fanno ben sperare per il proseguo delle iniziative del centro, a sostegno dei progetti futuri, in particolare il Dopo di Noi, volti a garantire una prospettiva diversa e più rassicurante alle famiglie dei nostri ragazzi” ha concluso Elisabetta Fratini.