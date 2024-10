Dal 23 al 24 ottobre chiusura temporanea del Ponticello in Via Tre Denari per lavori

Ecco la disciplina di traffico provvisoria prevista.

Da mercoledì 23 a giovedì 24 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, è prevista una chiusura temporanea del ponticello in Via Tre Denari per permettere i lavori di scavo. Verrà pertanto istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria:

– Chiusura temporanea al transito veicolare del Ponticello Tre Denari in entrata e in uscita da Via Tre Denari e da Via Aurelia;

– Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, opportunamente delimitato e segnalato;

– Apposizione di idonei cartelli di preavviso del cantiere, lavori in corso, senso vietato e limite di velocità di 30 Km/h.