Dal 16 settembre nuovi orari di sollevamento Ponte “2 Giugno” e passerella pedonale

Le modifiche saranno valide fino all’8 giugno 2025 compreso

Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, in seguito all’Ordinanza Sindacale N. 47 del 10-09-2024, entrerà in vigore il nuovo calendario invernale per la manovra di sollevamento del ponte mobile “2 Giugno” e del ponte pedonale (passerella). Tali modifiche saranno valide a partire dal 16 settembre 2024 fino all’8 giugno 2025 compreso.

La manovra di sollevamento del ponte mobile “2 Giugno”, della durata di circa 15 minuti, comporterà l’interdizione temporanea al traffico veicolare. La decisione è stata presa per favorire la viabilità locale in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, garantendo al contempo il regolare svolgimento delle operazioni di sollevamento necessarie alla pubblica utilità.

Orari di sollevamento previsti:

– Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 14:30

– Sabato, domenica e festivi: ore 8:30 e ore 15:00