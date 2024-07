Da venerdì 12 luglio, al via i lavori su via dell’Olivetello

Ecco la disciplina di traffico temporanea prevista per il tratto di strada.

L’Amministrazione Comunale, per migliorare Via dell’Olivetello e garantire lo stato di sicurezza per la viabilità, ha ritenuto necessario intervenire con ripristini di asfalto localizzati nei tratti più ammalorati. La strada attualmente è infatti transennata a causa si tagli e cedimenti di asfalto.

Per permettere lo svolgimento dei lavori verrà istituita la seguente Disciplina di Traffico Temporanea:

– restringimento di carreggiata, su Via dell’Olivetello, con senso unico alternato gestito da semafori o movieri e divieto di fermata su entrambe i lati della strada a partire dal giorno 12/07/2024 dalle ore 7 alle 18 fino a fine lavori.

