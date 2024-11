Da oggi stop all’Info Point turistico di Fiumicino al Treno Storico

Da 4 anni era assicurato dalla Pro Loco su via Torre Clementina

di Dario Nottola

Si è concluso oggi, dopo 4 anni, il servizio Info turistico garantito dalla Pro Loco di Fiumicino a bordo della Locomotiva storica all’ingresso di via Torre Clementina, nel Borgo Valadier, lungo il porto canale.

“Il Comune non ha inteso rinnovare la convenzione, sottoscritta appunto 4 anni fa, e pertanto il treno verrà chiuso – sottolinea il Presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango – Dispiace non poco in quanto era un punto di accesso di molte persone che, incuriosite dalla struttura, vi accedevano e potevano essere informate su varie notizie della città. I turisti, più attenti ai segnali, riconoscevano la “i” ad indicare il punto info e vi ricorrevano spesso. Dispiace per le due ragazze collaboratrici che vi svolgevano servizio (30 ore settimanali, aperto anche nei festivi) e che ovviamente era proficuo anche per noi, per seguire i canali social e le prenotazioni per gli eventi, prezioso ausilio all’ufficio di piazza Grassi”.

Nel “Treno storico” la postazione era dotata di terminale collegato ad internet per fornire notizie, informazioni e prenotazioni turistiche. “Rivolgo a loro un ringraziamento per aver tenuto la postazione, come prima avevano fatto altre collaboratrici. Terremo comunque attenzione alla struttura affinché non rimanga completamente abbandonata e vandalizzata”, conclude Larango.

La Pro Loco continua ad assicurare il suo impegno di promozione turistica nello storico Ufficio aperto al pubblico in piazza Grassi.