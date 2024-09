Cuccioli di cane abbandonati sulla via Portuense salvati dalla Polizia Locale

Decisiva la collaborazione della Protezione Civile Misericordia di Fiumicino

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere profonda gratitudine per il tempestivo intervento che ha permesso il salvataggio di due cuccioli di cane abbandonati sulla via Portuense, all’altezza del cimitero comunale. L’operazione di recupero è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un’associazione animalista locale, all’intervento rapido della Polizia Locale ed alla collaborazione decisiva della Protezione Civile Misericordia di Fiumicino.

I due cuccioli, che rischiavano di essere investiti, sono stati recuperati dalla Misericordia e temporaneamente accolti presso la sede dell’associazione stessa in via delle Arti, in attesa delle procedure ufficiali per il loro trasferimento al canile di via della Muratella. Durante l’organizzazione del trasporto, la Presidente della Protezione Civile, Elisabetta Cortani, ha espresso la volontà di prendere in affidamento i cuccioli. Grazie a questa disponibilità, i cani hanno trovato una casa sicura in tempi record.

“Una storia a lieto fine che dimostra quanto la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini sia fondamentale per la tutela dei nostri amici animali – dichiara l’Assessore ai Diritti degli Animali, Monica Picca – Nel giro di un’ora, siamo riusciti a salvare due cuccioli, garantire loro le cure veterinarie necessarie e trovare chi li adotterà con amore e responsabilità”.

“Ringrazio di cuore la Polizia Locale, la Misericordia per la prontezza e l’efficacia dell’intervento, e la presidente dell’Associazione animalista, Silvana Luongo, per la generosità e l’impegno” conclude l’Assessore sottolineando che i due cuccioli sono stati microchippati e visitati presso il canile di Muratella e godono di ottima salute.

Il Comune di Fiumicino sottolinea il valore della collaborazione tra le diverse realtà del territorio per il benessere degli animali, ricordando a tutti l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e di abbandono.