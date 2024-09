Crisi Alitalia: la replica del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, al Consigliere del PD, Di Genesio Pagliuca

“In un Paese democratico, è del tutto lecito che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale dialoghino con le organizzazioni sindacali”

In risposta alle dichiarazioni di Ezio Di Genesio Pagliuca sull’incontro tra l’Amministrazione comunale e le sigle sindacali, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, chiarisce la posizione della maggioranza.

“In un Paese democratico, è del tutto lecito che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale dialoghino con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni concrete, a differenza di quanto accadeva quando l’attuale Consigliere Di Genesio Pagliuca ricopriva la carica di Vice sindaco” dichiara Severini.

“C’era infatti – prosegue – l’abitudine ‘carbonara’ di convocare i sindacati a porte chiuse spesso durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, senza dare così la possibilità all’opposizione di partecipare democraticamente al confronto”.

“Le dichiarazioni del Consigliere del PD che parla di un atteggiamento prepotente ed arrogante, da parte della maggioranza, mi appaiono quindi infondate, soprattutto in considerazione del fatto che il comunicato stampa ufficiale del Comune di Fiumicino, diffuso subito dopo la riunione, annunciava la richiesta del Sindaco di convocare un consiglio comunale dedicato (Clicca qui)”

“Ricordo poi al Consigliere, forse confuso, che l’ordine del giorno, da noi proposto, è in previsione per il prossimo Consiglio, non ancora avvenuto; non comprendo a cosa si riferisca quando afferma quindi che lo abbiano già votato se ancora non è stato presentato in aula. Nella passata legislatura, il tema della solidarietà nei confronti dei dipendenti Alitalia era frequentemente discusso, senza mai la proposta di soluzioni concrete. Noi vogliamo fare di più e lavoreremo con determinazione per cercare di risolvere la problematica in modo efficace” ha concluso il Presidente del Consiglio Comunale