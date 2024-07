Corridoio C5, Feola: “Con il miglioramento della mobilità uniamo sicurezza e sostenibilità”

“L’impegno dell’Amministrazione è rendere la città sempre più sicura e a misura di cittadino”

“E’ stato presentato in Commissione il progetto per il miglioramento della viabilità sul corridoio C5 e non potremmo essere più soddisfatti del vedere la concretizzazione di quanto atteso da tempo” Lo dichiara il presidente della Commissione Lavori Pubblici Roberto Feola (FdI).

“Il progetto – spiega Feola – è totalmente a carico di Anas e apporterà benefici alla circolazione, rendendola più fluida, e a tutti i cittadini. Nel dettaglio l’opera prevede anche la messa in sicurezza per ciclisti e pedoni, con la creazione di un nuovo collegamento della pista ciclo-pedonale. Non solo una migliore viabilità, ma anche promozione della mobilità sostenibile: questo l’obiettivo del progetto che stiamo portando avanti. I lavori dureranno al massimo tre mesi, come spiegato da Anas, quindi possiamo dire che anche questo traguardo è quasi raggiunto”.

“Ringrazio gli uffici competenti l’assessore ai Lavori pubblici e i tecnici di Anas per quanto si sta realizzando. Questa sinergia dimostra l’impegno dell’Amministrazione nel rendere la città sempre più sicura e a misura di cittadino” conclude il presidente della Commissione Lavori Pubblici Roberto Feola