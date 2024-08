“Connecting Europe Facility” nuovi finanziamenti europei per AdR in chiave green-digitale

A Fiumicino e Ciampino arriveranno 445 nuovi punti di ricarica elettrica

di Dario Nottola

Nuovi finanziamenti europei per Aeroporti di Roma, in chiave green e digitale, nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” 2021-2027. La società di gestione aeroportuale degli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, parte del Gruppo Mundys, si è aggiudicata un contributo a fondo perduto della Commissione Europea per circa 2 milioni di euro per il progetto “eGO – Electrification of Ground Operations (@FCO-CIA)” per la realizzazione nei propri aeroporti di ulteriori 445 stalli di ricarica elettrica complessivi in zona airside per i veicoli degli handler, società incaricate di svolgere servizi aeroportuali direttamente dalle compagnie aeree.

La suddivisione delle nuove colonnine prevede la realizzazione al “Leonardo da Vinci”, recentemente confermato miglior scalo d’Europa oltre i 40 milioni di passeggeri, di 418 stalli (di cui 196 entro il 2025 e 222 entro il 2026), l’ammodernamento delle cabine elettriche ed il potenziamento degli anelli di alimentazione. È inoltre prevista l’installazione, presso il “G. B. Pastine“ di Ciampino, di ulteriori 27 punti di ricarica.

Cassa Depositi e Prestiti è Implementing Partner del progetto “eGO” e ha concesso un prestito di 5 milioni di euro, con durata triennale e rimborso a scadenza, che andrà a co-finanziare investimenti green, in conformità con le attività previste dalla Tassonomia europea. L’importo complessivo dell’intera iniziativa è stimato in circa 18 milioni di euro fino al 2026, e va ad inserirsi all’interno di una progettualità più ampia, con orizzonte temporale al 2032. Questi nuovi fondi consentiranno di rafforzare la strategia di elettrificazione delle operazioni aeroportuali, che ha consentito di dotare, già oggi, il 95% delle piazzole di sosta per i voli commerciali di un sistema centralizzato per l’alimentazione elettrica e il pre-condizionamento degli aeromobili.

Questi nuovi investimenti consolidano ulteriormente l’impegno di Aeroporti di Roma nell’obiettivo decarbonizzazione e nel sostegno alla mobilità elettrica sotto il marchio ADR e-move: oggi sono già 200 le plug (prese) di ricarica attive nei parcheggi dedicati alle auto di passeggeri e operatori aeroportuali che quotidianamente si recano presso gli scali di Fiumicino e Ciampino; diventeranno 400 entro la fine del 2024 e 5.400 entro il 2031.

Inoltre, nell’ambito del programma Sesar (“Single European Sky Atm Research”), Adr ha recentemente ottenuto un altro importante finanziamento europeo per il progetto “Exopan” (Extended Airport Operations Plan and integration with the Network), risultando assegnataria di un budget pari a 15.5 milioni di euro (cofinanziato al 50%), che saranno declinati su 11 iniziative relative ad attività di Information & Communication Technology, Manutenzione e Operazioni Voli. Con i fondi del progetto, Adr implementerà presso l’aeroporto di Fiumicino la soluzione “Extended Aop”, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la gestione delle aree airside e landside dello scalo aumentando, attraverso l’utilizzo di algoritmi predittivi e di nuovi indicatori di performance, la resilienza delle operazioni e delle infrastrutture aeroportuali.

“L’aggiudicazione di questi finanziamenti europei testimonia il forte impegno di Adr per la transizione ambientale e digitale degli scali di Fiumicino e Ciampino, ed in particolare nel processo di elettrificazione di rilevanti operazioni aeroportuali, già molto avanzato e che coinvolge direttamente tutti gli operatori sul campo. All’interno della nostra visione di sviluppo sostenibile, queste iniziative rappresentano un ulteriore e concreto elemento nel nostro percorso verso la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo, traiettoria su cui sentiamo un forte senso di responsabilità e su cui abbiamo l’ambizione di porci come benchmark a livello internazionale”, dichiara Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma.