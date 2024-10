Confesercenti Roma e Lazio a favore del nuovo Waterfront di Fiumicino

Valter Giammaria presidente Confederale: “L’opera del porto crocieristico di Fiumicino è strategica”

In questi giorni, le notizie trapelate dai giornali che alcuni esponenti politici regionali sarebbero contrari dell’opera del nuovo Waterfront di Fiumicino, fanno preoccupare anche Confesercenti Roma e Lazio, favorevole all’opera.

Valter Giammaria presidente Confederale dichiara: “L’opera del porto crocieristico di Fiumicino è strategica non solo per il turismo e il suo indotto ma anche per tutto il territorio, per la fruibilità dell’area da parte dei suoi residenti e non solo. Un asset strategico per tutta la Regione fondamentale per il rilancio di tutta l’economia. Il progetto infatti prevede aree verdi, spazio sfruttabili per la cultura e lo sport. Innovazioni nel campo della sostenibilità ambientale, per l’attracco e lo stallo delle navi, che aiuterà a decongestionare Civitavecchia”.

“E’ il momento di cambiare rotta in tutto il territorio del Lazio – conclude Giammaria – le opere infrastrutturali si devono fare per il bene di tutti se vogliamo stare al passo con la concorrenza nazionale ed europea, non è più tempo di veti dalla politica”.

E’ dello stesso parere anche Valentina Fabbri Biancone presidente di Confesercenti Ostia che dichiara: “Assolutamente importante l’opera di Fiumicino, ne beneficia tutto il territorio e soprattutto il litorale, maggiori turisti portano lavoro e nuove aperture di piccole e medie aziende in qualsiasi settore”.

“L’esempio di Fiumicino Aeroporto è sotto gli occhi di tutti, con investimenti importanti e innovazioni è diventato uno degli aeroporti più efficienti del mondo. Confesercenti si augura che i rappresentati della politica lavorino per soluzioni di sviluppo del territorio, insieme ai privati e alle associazioni. Noi saremo a disposizione e collaborativi come sempre” conclude la presidente di Confesercenti Ostia