Con una pistola in pugno e il casco in testa rapinano il supermercato Elite di Isola Sacra

La fuga a bordo di uno scooter, con la targa coperta, in sosta davanti all’attività di via della Scafa

di Umberto Serenelli

Con il volto coperto dal casco e con una pistola in pugno hanno rapinato il supermercato Elite di Isola Sacra. Protagonisti due uomini che hanno seminato il terrore ieri pomeriggio all’interno dell’attività commerciale di via della Scafa dove sono state svuotate le casse. Il bottino del “colpo” si aggira intorno a 2mila euro.

Verso le 18.30 due uomini scendevano da uno scooter messo in sosta davanti all’ingresso, si guardavano attorno, senza togliersi il casco, e visto il momento propizio balzavano davanti alla porta scorrevole e dopo essere entrati estraevano una pistola invitando il direttore a far aprire le quattro casse. Alcuni approfittavano del momento di confusione per allontanarsi mentre i due iniziavano a “prelevare” i soldi riempiendo le tasche della tuta di pelle da motociclista. Sembra che abbiano sottratto circa 2mila euro. Nel giro di pochi minuti i due sono usciti dal locale commerciale e, saliti sullo scooter, si dileguavano su via della Scafa.

In base alle testimonianze la targa del mezzo, usato dai rapinatori, era stata coperta per cui i testimoni non hanno avuto la possibilità di rilevarla. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia di Fiumicino città che hanno constatato l’accaduto e raccolto le testimonianze.

“Ho provato tanta paura quando ho visto un ladro con la pistola in pugno – dice la signora Maria – Sono rimasta immobile fuori dal supermercato in preda alla disperazione perché all’interno c’era mio marito”.

(foto dopo il momento della rapina, inviata da Dan Kook)