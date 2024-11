Commissione Giubileo, Mauro Stasio “nostra Amministrazione non si sottrae alle proprie responsabilità”

Le dichiarazioni del Presidente della Commissione Giubileo

“È disinformativo e fuorviante sostenere che la Commissione Giubileo sia stata chiusa per volontà del Sindaco o della maggioranza, dato che l’incontro si è concluso regolarmente e nel rispetto delle procedure. – dichiara il Presidente della Commissione Mauro Stasio (e non Stazi, come erroneamente riportato nel comunicato) in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal comitato “I Tavoli del Porto” sulla riunione della Commissione Giubileo del Consiglio Comunale di Fiumicino, per discutere il progetto del Porto Crocieristico.

“È falso quanto affermato rispetto all’uscita anticipata del Sindaco dalla Commissione. Al contrario, il Primo Cittadino ha partecipato attivamente ai lavori e ha presieduto fino alla loro conclusione naturale, quando la seduta era effettivamente terminata. Non vi è stato alcun abbandono né interruzione forzata dei lavori. – prosegue il Presidente. – Nessuna carenza di argomenti sulla questione da parte dell’Amministrazione, che si assume la responsabilità politica per quanto di propria competenza e non per le decisioni prese da altri in tempi passati.”

“Il tema è stato più volte affrontato e approfondito in diverse sedi e la relazione dell’ingegnere ha evidenziato la complessità delle procedure e le osservazioni dei Ministeri coinvolti, chiarendo che l’iter amministrativo sarà condotto nel rispetto di tutte le normative vigenti. Le eventuali prescrizioni avanzate dal Ministero dell’Ambiente e le future valutazioni degli altri enti preposti verranno vagliate per garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.”

“In merito alla contrapposizione di interessi con la città di Civitavecchia, sottolineiamo che è stato lo stesso Sindaco Piendibene a sollevare apertamente la questione. – aggiunge Stasio – La nostra priorità resta quella di lavorare per il territorio, nel rispetto delle normative e delle procedure. Per questo, intendiamo affrontare le criticità sollevate sul progetto del porto crocieristico con senso di responsabilità e dialogo, cercando soluzioni concrete. La nostra Amministrazione non si sottrae alle proprie responsabilità e continuerà a impegnarsi affinché ogni scelta sul futuro del porto sia fatta nell’esclusivo interesse della comunità e del territorio.”