Commemorazione di Ettore Muti, il Sindaco esprime la sua posizione e quella dell’Amministrazione comunale

“Condanniamo qualsiasi tentativo di riportare in vita ideologie che la storia ha già giudicato e condannato”

In merito alla commemorazione fascista, svoltasi il 24 agosto nella pineta di Fregene, in memoria di Ettore Muti, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprime la sua posizione e quella dell’Amministrazione comunale.

“E’ importante mantenere vivi i valori della Costituzione Italiana, che sono alla base della nostra democrazia ed è nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni, promuovere una cultura di pace e di rispetto reciproco, condannando con forza qualsiasi tentativo di riportare in vita ideologie che la storia ha già giudicato e condannato” dichiara il Sindaco Mario Baccini.

“L’Amministrazione comunale di Fiumicino – prosegue – si impegna a promuovere attivamente una cultura di pace, inclusione e rispetto reciproco ed è nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni, garantire che la memoria storica venga custodita con rispetto e che le nuove generazioni comprendano l’importanza di vivere in una società che ripudia ogni forma di odio e violenza”.

“Continueremo a lavorare per rafforzare questi valori e per garantire che nessuno spazio venga concesso a chi tenta di riportare in vita ideologie pericolose e antidemocratiche” conclude il Primo Cittadino