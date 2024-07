Case Ater, assegnato questa mattina un alloggio ad una famiglia inserita nella graduatoria

Caroccia: “E’ un lavoro che stiamo portando avanti con buoni risultati in questi mesi”

Case Ater, assegnato questa mattina, da Angelo Caroccia, Assessore Edilizia, Trasporti e Ater, un ulteriore alloggio ad una famiglia che lo necessitava inserita nella graduatoria degli aventi diritto presso l’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

“E’ un lavoro che con i mie uffici, e in stretto contatto con l’Ater stiamo portando avanti con buoni risultati in questi mesi – afferma l’Assessore Caroccia – stiamo recuperando molti alloggi occupati abusivamente, assegnandoli agli aventi diritto così come previsto dai regolamenti comunali, e di normativa Nazionale”.

“Proseguiremo il nostro lavoro nei prossimi mesi – aggiunge – anche con il supporto degli organi competenti andando liberare ulteriori alloggi da mettere a disposizione degli aventi diritto, inoltre proseguono i lavori di rifacimento dei prospetti esterni e colonne degli stabili di via Oder”.

“In parallelo con il Sindaco Mario Baccini abbiamo un tavolo permanente aperto con la Regione Lazio, al fine di ottenere ulteriori lavori di ristrutturazione sugli alloggi Ater dislocati sia sui complessi di via Porto di Claudio, sia su via Vistola, dove nelle ultime settimane si sono verificati dei distacchi di alcuni cornicioni segnalati all’ufficio tempestivamente all’Ater” conclude l’Assessore Angelo Caroccia