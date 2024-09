“Carta Dedicata a te”: disponibili le liste definitive dei beneficiari

Picca: “Un sostegno concreto rivolto ai nuclei familiari aventi diritto”

Sono state ufficialmente messe a disposizione dei Comuni gli elenchi definitivi dei beneficiari della “Carta Dedicata a te”.

Le liste, suddivise per Comune, assegnano a ciascun beneficiario un numero identificativo della carta, emessa da Poste Italiane S.p.A. Il Comune, procederà ad informare i beneficiari dell’assegnazione del contributo e, in caso di nuovi destinatari, delle modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali.

Nel caso in cui il cittadino avesse già ricevuto la carta lo scorso anno, l’importo spettante verrà accreditato automaticamente sulla stessa carta.

MODALITA’ DI RITIRO E DELEGA La carta dovrà essere ritirata presso gli uffici postali dal titolare o da un soggetto terzo appositamente delegato. Si ricorda che i soggetti legittimati al ritiro, oltre all’intestatario, possono essere delegati con procura generale, speciale o con nomina del giudice tutelare, o con altri atti giuridicamente rilevanti. È necessario presentarsi con il numero identificativo della carta, comunicato dal Comune, per completare la procedura di ritiro.

RICHIESTA DUPLICATO IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO Nel caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta, è possibile richiedere un duplicato presso gli uffici postali. Per i casi di furto, smarrimento o distruzione sarà necessario presentare la denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed un documento di riconoscimento. In caso di deterioramento o malfunzionamento della carta, basterà presentare la stessa insieme al documento d’identità.

PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI Il Comune di Fiumicino ha provveduto alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, garantendo la riservatezza dei dati personali e sarà disponibile sul sito internet del Comune per un periodo minimo di trenta giorni e comunque fino al 16 dicembre 2024, termine entro cui dovrà essere effettuato il primo pagamento.

“Un sostegno concreto rivolto ai nuclei familiari aventi diritto, destinata all’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca – Ringrazio gli uffici comunali per la rapidità e l’accuratezza con cui hanno gestito le pratiche relative alla ‘Carta Dedicata a te’. Il loro impegno è stato fondamentale per garantire un servizio puntuale alle famiglie del territorio“.

Per maggiori informazioni

Email: segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it

Tel. 06.65210960