Carenze personale Ospedale Grassi, Severini: “Le dichiarazioni di Calicchio e Di Genesio Pagliuca arrivano dopo anni di silenzio”

“Il Governatore Rocca ha sbloccato 14mila assunzioni nella sanità pubblica laziale, che interessano anche il Grassi e Asl Rm3”

“Le dichiarazioni sull’Ospedale Grassi dei Consiglieri Comunali di Fiumicino del Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio arrivano dopo anni di assoluto silenzio (Clicca qui), nel corso dei quali nessuno dei due si è mai lamentato della gestione del nosocomio di Ostia, probabilmente perché alla guida della Regione Lazio per dieci anni ci sono stati ‘compagni’ di squadra, come Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

“La cosa più bizzarra – sottolinea – è che la rimostranza dei due consiglieri arriva proprio quando il Governatore Rocca ha sbloccato 14mila assunzioni nella sanità pubblica laziale, che interessano anche il Grassi e la Asl Roma 3, mettendo in campo il più grande investimento per la sanità pubblica degli ultimi 20 anni”.

“L’attuale giunta regionale, peraltro, in piena sintonia con il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha dimostrato anche un concreto interesse nei confronti del nostro Comune, e non solo sul fronte della sanità. A volte è preferibile mantenere il silenzio piuttosto che commentare notizie fuorvianti, diffuse da chi, come la consigliera regionale Eleonora Mattia, era parte della squadra che, per due mandati, ha fatto ben poco per migliorare la sanità nel Lazio compreso l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia” conclude il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini