Campo nomadi via Candoni, sequestrate valigie rubate a Fiumicino

Due le persone denunciate alla Magistratura

Controlli nel campo nomadi di via dei Candoni da parte della Polizia di Stato e dalla Polizia Locale Roma Capitale: in 2 box “sospetti” sono stati sequestrati 270 kg di rame e 18 valigie.

Gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo e dell’XI Gruppo Marconi, nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria, hanno controllato 2 container in uso ad altrettanti cittadini nativi delle repubbliche della ex Jugoslavia. In 2 pertinenze, ovvero in dei box in uso agli assegnatari dei container, sono stati trovati rispettivamente 270 kg di cavi in rame e 18 valigie.

Le valigie erano tutte aperte ed alcune erano visibilmente forzate; nell’immediato, per 2 di esse è stato possibile stabile che erano state rubate da auto in sosta nella zona di Fiumicino. Una terza era invece dotata di un sistema gps ed è stato così possibile rintracciare il proprietario: un turista statunitense.

Gli investigatori sono ora al lavoro per stabilire la provenienza delle altre valigie e dei cavi di rame sequestrati. Per quanto riguarda la posizione dei 2 assegnatari, a loro carico è stata inviata una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica.