Campionato di Eccellenza – Aranova e W3 Maccarese primi grossi colpi sul mercato

La matricola Fiumicino 1926 impegnata nella campagna acquisti

di Umberto Serenelli

Nel campionato di Eccellenza quest’anno ci sarà anche la neo-promossa Fiumicino 1926. Dopo W3 Maccarese e Aranova aumenta la presenza di squadre del Comune costiero nel massimo campionato dilettanti.

In base a quanto si apprende il club di via Balsofiore sta lavorando per una stagione che punta sulla permanenza nella categoria anche se l’undici allenato dal mister Cristian Lodi ha perso alcune pedine molto importanti tra cui il bomber Mirko Forcina e il centrocampista Daniele Schiavon.

Chi invece si sta impegnando per assicurarsi elementi di spicco a calpestare il manto verde dell’Emilio Darra è la W3 Maccarese, squadra perseguitata dalla sfortuna. Nelle ultime due stagioni ha infatti disputato i play-off a livello nazionale per la promozione in serie D e entrambe le volte è stata beffata ottenendo un risultato negativo. Lo scorso anno contro il Livorno e quest’anno a opera della formazione del Terranuova Traiana. Il binomio Agostino Spinelli e Andrea Persi però non ha gettato la spugna e è subito passato alla conferma del bravo mister Francesco Colantoni sulla panchina.

Sul fronte acquisti il club di viale di Porto sta rincorrendo il difensore centrale Simone Talamonti (ex Ostiamare), il portiere Andrea Trovato, che vanta di essere cresciuto nelle minori della Roma, oltre all’esterno Daniele Aracri dell’Academy Ladispoli.

Stanno per definire la permanenza anche per il campionato 2024-25: Guiducci, Starace, Tisei, Di Giovanni, Ferrari, Catese, Carta, Buffolini e Zorzi. Ha invece fatto le valigie Alessio Damiani, il terribile bomber autore di 43 centri la passata stagione.

Particolarmente attiva sul mercato è l’Aranova del “patron” Andrea Schiavi che ha riconfermato alla guida del collettivo l’allenatore Pierluigi Vigna il quale potrà contare sulla collaborazione del direttore sportivo Stefano Tartaglione e sul direttore tecnico Tonino Duello. La società di via Galtelli si è già assicurata il difensore ex Lazio Primavera e Salernitana, Gianluca Pollace, il centrocampista Andrea Necci del Campus Eur, il difensore Marco Mastrantonio, l’esterno Marco Marino e l’attaccante Matteo Piciollo (vedi foto). Sono invece stati riconfermati: Pucci, La Ruffa, Battagliotti, Lo Duca, Alessio Cupperi, Alessio Teti, Lorenzo Zonfrilli, Gabriele Massimiani e Luca Germoni.