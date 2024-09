Calunnie e diffamazioni, Coronas: “Chi ha sbagliato pagherà”

Dal Capogruppo di Forza Italia la denuncia, nei confronti di un uomo ed una donna, accusati di diffamazione

In una recente decisione giudiziaria, il Tribunale di Civitavecchia ha stabilito misure cautelari nei confronti di due individui, un uomo e una donna, accusati di diffamazione ai danni di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Fiumicino. Queste misure comprendono l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e il divieto di avvicinamento.

“Questi due soggetti – racconta Coronas – durante numerose manifestazioni pubbliche e sedute consiliari, hanno ripetutamente esposto striscioni e cartelli con accuse infondate e attacchi diretti alla mia reputazione. La persistente campagna di calunnie mi ha spinto a ricorrere alle vie legali, evitando di rispondere direttamente agli attacchi per mantenere un approccio rispettoso e dignitoso”.

“La scelta di affrontare queste calunnie in tribunale piuttosto che nelle piazze pubbliche – sottolinea – evidenzia il nostro impegno a preservare l’integrità delle istituzioni e il rispetto per la legge. Questo approccio rispecchia non solo il mio personale credo ma anche i valori di Forza Italia, che ha sempre sottolineato l’importanza di rispondere con fermezza e correttezza a qualsiasi tentativo di denigrare ingiustamente i suoi membri”.

“L’azione decisa delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Fiumicino, e l’ottimo intervento dell’avvocato Giorgio Martellino, sono stati fondamentali per smascherare la falsità delle accuse e portare i responsabili davanti alla giustizia. La loro professionalità ha permesso di fare luce sulla verità, portando a misure che tutelano la mia reputazione e l’immagine dell’amministrazione comunale” conclude Alessio Coronas