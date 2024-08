Califano chiama Baccini: “Facciamo fronte comune contro i licenziamenti Alitalia”

Per 2245 ex dipendenti nessuna proroga alla cassaintegrazione che terminerà il 31 ottobre 2024

“La situazione dei 2245 ex lavoratori Alitalia in esubero, di cui 1824 nella sola Fiumicino, tutti a rischio licenziamento, desta grandissima preoccupazione. Nessuna proroga alla cassaintegrazione, in cui si trovano oggi e che terminerà il 31 ottobre 2024, è stata firmata infatti dagli attuali commissari straordinari di Alitalia. Rischiano dunque di essere tutti licenziati tra poche settimane. Una decisione che va contro alle richieste dei sindacati di assorbire questi lavoratori in altre compagnie per non far andare perduto il know-how da loro acquisito negli anni” Lo dichiara la segretaria del Partito democratico di Fiumicino e consigliera regionale Michela Califano.

“Il Comune di Fiumicino non può assolutamente consentire che ciò avvenga anche per le terribili ripercussioni che si avrebbero sul territorio. Per questo ho presentato una mozione in Consiglio regionale, in attesa di discussione, per chiedere un supporto alla Regione sulla questione e oggi mi rivolgo al sindaco Mario Baccini affinché faccia anche lui fronte comune nel difendere e tutelare il destino di queste migliaia di lavoratrici e lavoratori del nostro territorio” conclude Michela Califano