Calicchio e Di Genesio Pagliuca: “Trasporto pubblico locale sempre di più alla deriva”

“Le dichiarazioni dei genitori, pendolari e lavoratori, ci riportano ad una drammatica realtà”

di Fernanda De Nitto

“Quanto affermato da alcuni genitori, i cui figli frequentano gli istituti superiori di Ostia e di Maccarese, ci lascia sgomenti e soprattutto preoccupati per un servizio di trasporto pubblico locale che sembra stia andando sempre di più alla deriva” lo dichiarano i consiglieri comunali del Pd, Paolo Calicchio e Ezio Di Genesio Pagliuca.

“La nostra precedente amministrazione era bersagliata costantemente – rimarcano – ed accusata da comitati, pendolari, cittadini, genitori e studenti di non fare abbastanza per garantire una gestione oculata del TPL, di cui è responsabile la Trotta Bus Service. Ad oggi con un Assessore esperto in cambiamenti di direzione, da destra a sinistra, supponevamo che il Tpl fosse a livelli ottimali, dato che i suoi proclami raccontano di un servizio di trasporto infallibile, con navette disseminate in tutte le località, sempre in orario e perfettamente funzionanti”.

“Le dichiarazioni dei genitori, come anche segnalazioni che sono giunte direttamente a noi da pendolari e lavoratori, ci riportano invece ad una drammatica realtà – sottolineano – dove si evince, in primis, un problema serio di sicurezza per tutti quei giovani che usufruiscono del Tpl per raggiungere gli istituti superiori”.

“La totale negligenza della ditta Trotta Bus Service – aggiungono – si palesa nell’utilizzo di mezzi obsoleti, privi di qualsiasi parametro di affidabilità, che mettono costantemente a rischio l’incolumità di tutti i fruitori del Tpl, in particolare i nostri studenti del territorio, vittime innocenti di una gestione becera e irresponsabile del servizio. Il loro pessimo servizio è dovuto soprattutto al menefreghismo dell’Assessore, che oltre a passeggiare nei corridoi, dovrebbe essere più attento ed oculato nel far rispettare il contratto alla ditta”.

“Come se non bastasse – proseguono Calicchio e Di Genesio Pagliuca – i ragazzi che hanno un abbonamento annuale per il TPL sono il più delle volte lasciati a piedi perchè i mezzi sono stracolmi di altri giovani che, nella maggior parte dei casi, senza alcun biglietto, usufruiscono del mezzo della Trotta per recarsi a Lido Nord e presso le scuole presenti in loco. Infatti, i controllori non garantiscono un servizio costante sui mezzi a discapito di tutti coloro che pagano una cifra, anche ragguardevole, per un servizio quasi inesistente. Ricordiamo poi che i mancati introiti per la ditta si riversano sulle casse comunali e indirettamente su tutti i cittadini, chiedendo alla Corte dei Conti se tutto ciò è un procedimento normale”.

“In precedenza si tentava ogni giorno di screditare l’operato di un’Amministrazione che ha sempre cercato di fare il possibile per fornire risposte concrete a tutti i fruitori del Tpl; alcuni che in precedenza accusavano di incapacità i referenti degli uffici responsabili dei trasporti oggi trasversalmente sono presenti anche all’interno delle segreterie politiche, divenendo difensori categorici di un servizio drammaticamente inesistente. Affermazioni di studenti che preferiscono cambiare scuola, rinunciando ai propri sogni, sono una sconfitta per tutti, soprattutto per coloro che nei loro rondò, con svolte a destra e a sinistra, lasciano totalmente abbandonato il servizio di trasporto pubblico locale, a discapito di tutti i cittadini” concludono i consiglieri comunali Paolo Calicchio e Ezio Di Genesio Pagliuca