Calcio, l’Ostiamare sembra orientata ad affidare la squadra al Mister Minincleri

Sul taccuino del club lidense due probabili acquisti: Daniel Kouko e Federico Angiulli

di Umberto Serenelli

Il 24 luglio inizia la preparazione dell’Ostiamare in vista della nuova stagione calcistica 2024-25. La società lidense ha stabilito il quartiere generale allo stadio “Anco Marzio” di Ostia e il 5 agosto sta valutando di trasferire la comitiva biancoviola in ritiro presso una località ancora da stabilire prima. Questo prima di affrontare le amichevoli propedeutiche al match di Coppa Italia, previsto l’ultima domenica di agosto, e dell’avvio del campionato di serie D con la prima partita dell’8 settembre.

Per il momento il sodalizio non ha ufficializzato le sue ambizioni e soprattutto il programma ma, stando a alcune indiscrezioni, sembra orientata ad affidare la guida della squadra Simone Minincleri, giocatore esperto che la scorsa stagione ha collaborato in panchina con il mister Antonio Campagna. Il club lidense non ha però ufficializzato questa scelta mentre sul fronte acquisti sul taccuino sono finiti due elementi di grossa esperienza che conoscono bene la quarta serie. Si tratta di Danil Kouko, nato nel 1989 in Costa D’Avorio, in forza oggi alla Pianese. L’attaccante è forte fisicamente grazie al suo 1,80 metri che lo rendono pericoloso nell’area di rigore e la sua spiccata capacità di fare gol è stata apprezzata dai tifosi di Montevarchi, Scandicci, Olbia e della Maceratese. L’altro giocatore finito sul taccuino del vertice tirrenico è il centrocampista Federico Angiulli, classe ’92, che lo scorso campionato militava nell’Aquila. Angiulli ha un curriculum di tutto rispetto avendo giocato nell’Avellino, Pisa, Ternana e Sambenedettese.

“Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del tecnico che guiderà l’Ostiamare per la prossima stagione – commenta il direttore sportivo Adriano D’Astolfo – È chiaro che solo in base alle richieste del neo-mister sarà poi possibile portare sulla riva del Tirreno i giocatori con certe caratteristiche. Di ufficiale possiamo dire che sono stati riconfermati i centrocampisti Gianmarco De Crescenzo e Federico Barlafante. La società intende aggregare alla rosa alcuni giovani di spicco del nostro vivaio e parliamo degli emergenti: Plini, Frugi, Riccardi e Proietti“.

I TIFOSI LIDENSI TORNERANNO SULLE TRIBUNE DELLO STADIO ANCO MARZIO

L’Ostiamare tornerà a riaprire i cancelli dello stadio di via Amenduni, dopo due stagioni di stop, grazie all’accordo raggiunto tra l’assessore ai Grandi eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e l’imprenditore Roberto Di Paolo “patron” del club lidense.

“La cosa mi riempie di gioia perché sono stati anni duri durante i quali abbiamo pagato colpe non nostre – ci confida Di Paolo – La rabbia ora lascia il posto all’entusiasmo di vedere sugli spalti i supporter”.

Da alcuni giorni sono iniziati i primi interventi del progetto di restyling dell’impianto, elaborato dall’ing. Filippo Palombini e dall’arch. Antonio Aurigemma, con le operazioni di smontaggio dei seggiolini degli spalti riservati ai tifosi ospiti. La sistemazione dello stadio dei gabbiani inizia proprio dalle nuove tribune e dal piazzale antistante l’ingresso all’impianto. Obiettivo dunque puntato sulle due tribune laterali, rispetto a quella centrale, che manterranno l’assetto attuale ma saranno sostituite con più idonee a soddisfare i criteri del pubblico spettacolo: saranno fruibili a partire dall’inizio della nuova stagione sportiva con una capienza di circa 500 posti.

Molto più interessanti gli interventi su quella centrale, che però verrà realizzata successivamente, il cui progetto prevede una costruzione al piano terra riservato a ospitare la “Casa dell’Ostiamare” con tanto di bar, club house e store del club. Sopra verranno costruiti i gradoni per ospitare circa 500 tifosi che sommati ai 500 delle tribunette laterali porterà la capienza totale a 1.000 spettatori.

Successivamente verranno demoliti gli spogliatoi e sostituiti con una nuova e moderna struttura che darà un look diverso allo stadio. Per effetto di questi interventi il team viola potrà tornare a programmare il futuro del glorioso club con in primo piano gli ambiziosi progetti del presidente Di Paolo che aveva preso le redini del sodalizio proprio con l’idea di fare un grosso salto di qualità. Dopo tanta sofferenza i fedelissimi potranno quindi tornare sugli spalti a tifare la loro squadra del cuore.