Bullismo e cyberbullismo, oggi all’I.I.S. Baffi di Fiumicino l’incontro con il Sindaco

Baccini: “Invito tutti voi ad investire il vostro tempo in attività che arricchiscono e uniscono, come lo sport”

Si è concluso oggi il secondo e ultimo appuntamento della III^ Edizione del Progetto Nazionale “Move Run Walk Against Bullying”, promosso dal GS Flames Gold in collaborazione con l’I.I.S. “Paolo Baffi”. Un’iniziativa dal forte valore educativo e sociale che, attraverso l’aggregazione sportiva, mira a prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di violenza, in linea con l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino nel sostenere la tutela dei giovani e la diffusione di valori positivi. L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco Mario Baccini.

“I social vanno usati con intelligenza. Vanno evitati tutti quegli atteggiamenti distruttivi per il prossimo che possano trasformare gli individui in ‘aggressori digitali’. Tutto ciò che viene diffuso sul web rimane registrato: una frase sbagliata, un video o una foto compromettente possono riaffiorare e avere conseguenze sul futuro perché il cyberbullismo è un reato ed è perseguibile dalla legge – ha dichiarato il Primo Cittadino durante il suo intervento, rivolto agli alunni presenti – È inoltre importante ricordare che la violenza, in ogni sua forma, lascia ferite profonde in chi la subisce. Le persone vittime di questi atti possono vivere enormi difficoltà emotive, sentirsi isolate, perdere fiducia in se stesse e, nei casi più gravi, sviluppare traumi che le accompagnano per tutta la vita. Dobbiamo fare di più per creare un ambiente di rispetto e supporto, dove nessuno debba sentirsi vulnerabile o indifeso“.

“Lo sport può essere una risposta efficace a tutto questo. Attraverso il gioco di squadra e i valori di collaborazione, rispetto e sana competizione, si può imparare a costruire relazioni positive. Un’occasione per crescere e stare bene con gli altri. Invito tutti voi ragazzi ad investire il vostro tempo in attività che arricchiscono e uniscono, come lo sport, piuttosto che in comportamenti distruttivi che danneggiano gli altri e anche voi stessi” ha concluso Mario Baccini