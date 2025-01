Botti di Capodanno, a Fiumicino sono ancora tutti in strada

Mucchi di contenitori di carta e plastica, ormai innocui dopo giorni di pioggia e umidità

di Roberto Saoncella

Sono passate ormai due settimane dai festeggiamenti del capodanno, ma i residui dei fuochi artificiali sono ancora tutti in strada. Nei giorni seguenti l’inizio del 2025, gli addetti della raccolta differenziata hanno diligentemente provveduto ad ammucchiare scatole grandi e piccole, lasciate in strada da chi aveva festeggiato. Un’operazione corretta, visto che la presenza di eventuale polvere pirica inesplosa, poteva rappresentare un pericolo.

Dopo 2 settimane però, sono ancora tutti lì, dove sono stati poggiati. La foto che vedete riguarda il lungomare, all’altezza di via Formoso, ma ce ne sono anche in via delle Meduse, alle case popolari, in via delle Ombrine.

Tanti angoli di strada con mucchi di contenitori di carta e plastica, ormai innocui dopo giorni di pioggia e umidità, ma che nessuno sembra intenzionato a rimuovere. Per questo segnaliamo, fiduciosi che vengano portati via quanto prima.