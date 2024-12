Bilancio edilizia, trasporti e demanio di fine 2024 positivo ed in piena crescita

Caroccia: “Questo e il primo obiettivo raggiunto per migliorare il servizio ai cittadini”

“La crescita – spiega l’Assessore all’edilizia, tpl e Ater Angelo Caroccia – riguarda sia il settore dell’edilizia, che è passato dalle 55 autorizzazioni PDC del 2023 alle oltre 70 di quest’anno, con oltre 3 milioni di oneri incassati e 450.000 euro di istruttoria, sia la situazione condono. Gli uffici hanno infatti stilato una lista di circa 300 condoni da poter rilasciare e a breve partiranno le lettere indirizzate ai cittadini per invitarli a fornire le ultime documentazioni finalizzate al rilascio”.

“Stiamo inoltre lavorando – aggiunge – per diminuire i tempi di attesa per il rilascio delle autorizzazioni che, nonostante sia già soddisfacente, può essere migliorato. Nel nuovo Regolamento edilizio, ad oggi in lavorazione, abbiamo introdotto oltre alla semplificazione amministrativa, norme sul risparmio energetico ed idrico, con particolare attenzione e cura alla tematica del verde. Le pratiche aumenteranno in seguito agli interventi relativi alle opere messe in campo tra Comune ed Autorità di Bacino che stanno lavorando in concerto per risolvere le problematiche dei vincoli idrogeologici sul territorio comunale, creando vasche di accumulo o zone allagabili in caso di pioggia copiosa”.

“Per quanto concerne i trasporti – prosegue Caroccia – abbiamo migliorato le linee verso le scuole e i problemi che si sono presentati all’inizio dell’anno scolastico, dovuti ad una mancata comunicazione degli orari da parte degli istituti, sono stati tempestivamente risolti. Gli incrementi del trasporto hanno riguardato le corse su Isola Sacra, Aranova direzione Ospedale Bambino Gesù, la nuova linea verso il cimitero di Santa Ninfa e un aumento delle corse la sera e durante il fine settimana in direzione dello scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci. Infine è stato completato il Regolamento Taxi e NCC che passerà al vaglio della Commissione Consiliare trasporti”.

“A supporto di tutto ciò, la Commissione Riserva ha portato a compimento molte pratiche arricchendo e tutelando l’integrità del nostro territorio. Grazie al lavoro della Commissione è stato infatti possibile – sottolinea – continuare la cura dei pini all’interno della pineta di Fregene che sono stati trattati in maniera ottimale, e, sempre all’interno della pineta è stato messo in atto il sistema anti-incendio, mai attivato prima”.

“Sono inoltre raddoppiate le assegnazioni degli alloggi Ater, passando dalle 4 degli anni scorsi alle 10 di quest’anno – rimarca – seguendo scrupolosamente la graduatoria fatta dall’apposita commissione. Ad integrazione di ciò sono partiti i lavori che hanno interessato diversi punti critici degli alloggi Ater, come via Oder, Lungomare della Salute e le fognature su via Vistola, riparate parzialmente da Acea Ato2”.

“Per quanto riguarda il demanio e patrimonio, il lavoro iniziato – specifica l’Assessore – sta dando i primi frutti con l’acquisizione di molte aree in corrispondenza di istituti scolastici di Isola Sacra, aree che permetteranno ampliamenti o nuove strutture scolastiche, oltre ad aree svago per i nostri giovani. È in fase istruttoria la messa a bando delle strutture da adibire a biglietteria, info point e bar al Plateatico di via Foce Micina e a seguire il bar con gestione logistica del Parco Tommaso Forti (ex Parco Bezzi). Sono inoltre in fase di acquisizione tra Regione e Comune le aree al Borgo di Palidoro e nel nord del nostro territorio“.

“Infine – conclude l’Assessore Angelo Caroccia – è in fase di acquisizione uno stabile ad Aranova dove saranno dislocati i nuovi uffici comunali e la sede della Polizia Locale. Faccio presente la piena collaborazione con la Regione ed Arsial per la valorizzazione e messa a regime dei beni dell’ente nel nostro territorio”.