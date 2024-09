Autonomia da Fiumicino, intitolare a Papa Clemente IX l’Area C della Pineta di Fregene

Dall’Associazione la richiesta al Vescovo Gianrico Ruzza, ed al Sindaco Mario Baccini

di Dario Nottola

In una lettera aperta al Vescovo della Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina, Vescovo di Civitavecchia e Tarquinia, Gianrico Ruzza, ed al Sindaco Mario Baccini, l’Associazione “Autonomia da Fiumicino” chiede che l’ “Area C” della Pineta di Fregene venga dedicata a Papa Clemente IX; ed ancora, che venga consacrata e benedetta dal Vescovo Ruzza, possibilmente nel giorno che la legge italiana dedica agli alberi, e cioè il 21 novembre 2024, giornata in cui si celebra la “Giornata Nazionale degli alberi”, ricorrenza nata appunto per valorizzare il Patrimonio Arboreo Italiano e per “ricordare a tutti l’importanza degli alberi e delle piante per l’intero ecosistema e per la nostra stessa sopravvivenza”.

Contestualmente, il presidente dell’Assiciazione “Autonomia da Fiumicino”, Piero Strocchi, chiede che si proceda con “Numerose ripiantumazioni, sempre nell’Area C, peraltro necessarie perché rimaste ferme ormai da molto tempo: in tal modo si donerà nuovamente vita spirituale ed ambientale ad un grande Patrimonio”.

“Tale richiesta – viene infine sottolineato – nasce dall’attenzione che tutti noi, cittadini ed Amministrazioni, dobbiamo alla particolare sensibilità sempre prestata da Papa Francesco sul tema dell’Ambiente richiamando i concetti già espressi nelle Encicliche ‘LAUDATO SI’ e ‘LAUDATE DEUM’ e ribadite come tema centrale anche per il prossimo Anno Giubilare 2025. Non si deve dimenticare che la Pineta di Fregene è stata voluta da Clemente IX nel 1666 e tale patrimonio, ambientale storico, identitario non può correre il rischio di andare perduto”, conclude Piero Strocchi