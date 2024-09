Auditorium, il Sindaco Baccini illustra gli sviluppi sui lavori

“L’attuale Amministrazione ha avviato una procedura di verifica al fine di individuare la soluzione più idonea”

“La vicenda della riqualificazione dell’edificio dell’ex centrale Enel di Fiumicino – spiega il Primo Cittadino – risale al 2016 quando l’Amministrazione Comunale, guidata dall’ex sindaco Montino, procedeva all’acquisto, dall’Enel Italia S.r.l., del complesso immobiliare in Via del Faro, successivamente inserito nel programma di ‘riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di Provincia’ “.

“Nel 2022 – prosegue – si è dato il via alle procedure di gara che hanno portato sia alla sottoscrizione del contratto di appalto per la riqualificazione dell’edificio dell’ex centrale Enel con la Perrotta Group S.r.l., sia alla sottoscrizione del contratto di appalto per il servizio di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con la Techproject S.r.l. Nel febbraio 2023 l’impresa aveva già evidenziato difficoltà ad eseguire le opere in progetto a causa di difformità progettuali oltre che di conflittualità insorte tra Direzione Lavori, Stazione appaltante e Società appaltatrice. La questione è stata quindi rimandata ad un Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di arbitro disciplinato che ha ritenuto evidente la sussistenza di un inadempimento progettuale“.

“L’attuale Amministrazione, alla luce delle reiterate inadempienze e della complessità della vicenda, ha avviato una procedura di verifica al fine di individuare la soluzione più idonea a tutelare l’interesse pubblico e ad assolvere alle esigenze specifiche dell’Ente Locale” conclude il Sindaco, Mario Baccini