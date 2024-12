Atti vandalici a Testa di Lepre, presi di mira 7 bus della ditta che effettua il trasporto scolastico

Infranti diversi vetri e danneggiati alcuni interni dei mezzi. I filmati delle telecamere nelle mani dei Carabinieri

Amara sorpresa Natalizia per il trasporto scolastico di Fiumicino. Sono stati, infatti, presi di mira 7 bus della ditta che effettua il servizio. Il raid vandalico è avvenuto di sera, a Testa di Lepre, nel piazzale del deposito dove è parcheggiata la flotta con una ventina di pulmini. Sono stati infranti diversi vetri e danneggiati alcuni interni dei mezzi.

“I danni sarebbero potuti essere anche maggiori se il pattugliamento serale dei Carabinieri di Torrimpietra non avesse impedito agli ignoti vandali, fuggiti, di continuare a colpire anche gli altri bus. I danni sono ingenti, non solo di natura economica, ma siamo preoccupati, oltre che per il vandalismo in se, per il reperimento dei vetri ed altri pezzi di ricambio visto il periodo di chiusura per le feste natalizie di fabbriche e carrozzerie; metteremo il massimo impegno per riparare i mezzi in vista della riapertura delle scuole il 7 gennaio prossimo”, spiega l’assessore al Trasporto scolastico di Fiumicino, Angelo Caroccia.

Il deposito è dotato di telecamere ed i filmati sono stati acquisiti dai Carabinieri per riuscire a risalire agli autori.