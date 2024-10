Assegnato alloggio popolare ad una famiglia con necessità abitativa

Caroccia: “È la nona assegnazione dall’inizio del mandato”

“Si è conclusa ieri, in tarda mattinata, l’assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia con necessità abitativa” lo rende noto l’Assessore all’edilizia, trasporto pubblico locale e Ater, Angelo Caroccia.

L’Assessore Caroccia, insieme all’incaricato Ater Domenico Parente e al funzionario Ater Provincia di Roma, hanno formalizzato e consegnato alla famiglia, la determina comunale essenziale per formulare ed attestare l’assegnazione dell’alloggio popolare Ater.

“È la nona assegnazione da inizio mandato – sottolinea Angelo Caroccia – che si andrà ad aggiungere alle altre che verranno concretizzate a graduatoria ultimata. Ricordiamo che l’assegnazione è propedeutica alla tipologia dell’immobile che deve essere compatibile con il nucleo familiare richiedente”.

“Con l’occasione – spiega l’Assessore ai cittadini – è prevista l’apertura di uno sportello Ater per il 29 ottobre, per permettere ai cittadini di avere un contatto diretto con un dipendente Ater, per esporre problematiche. Pioggia permettendo da lunedì prossimo riprenderanno i lavori sui prospetti esterni, facciate e cornicioni, delle palazzine di via Oder”.

“Nei prossimi giorni parteciperò, insieme all’Assessore ai servizi sociali del Comune di Fiumicino, Monica Picca, ad un incontro con l’Assessore all’Urbanistica, Politiche abitative e case popolari della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, per presentare nuovamente le nostre rimostranze come Amministrazione Comunale sullo stato fatiscente di buona parte degli stabili Ater del Comune di Fiumicino” conclude l’Assessore Angelo Caroccia