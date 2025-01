ASL Roma 3: Oltre 9 mln euro per rinnovo macchinari Laboratori Analisi

Al via lavori al Grassi, previsti accessi programmati in tutte le strutture, garantite prestazioni ai fragili

Inizieranno oggi i lavori per il rinnovo dell’intero sistema di macchinari a servizio del Laboratorio Analisi della ASL Roma 3. Un investimento di oltre 9 milioni di euro per i prossimi tre anni che prevede la sostituzione dell’intera fornitura dei sistemi diagnostici e dei reagenti del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Grassi di Ostia, dove confluiscono le richieste giornaliere dei reparti di degenza e dei Centri Prelievo del territorio di competenza.

“Il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Grassi di Ostia, presso il quale pervengono i campioni provenienti dai 13 Centri Prelievo della ASL Roma 3, ai quali si aggiungono il Centro Paraplegici di Ostia, i Serd – Servizi per le dipendenze e i CAD – Centro di Assistenza Domiciliare, garantisce oltre 3 milioni di prestazioni all’anno. L’aggiornamento tecnologico dei macchinari avverrà gradualmente – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 3, Francesca Milito – grazie allo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione, che sono partiti oggi e termineranno nel periodo estivo, con una diminuzione temporanea di circa il 20% delle prestazioni attualmente garantite. Ogni struttura effettuerà un numero massimo di accessi giornalieri, in base alla propria capacità di accoglienza, assicurando comunque tutte le richieste avanzate dalle categorie fragili”.

“I macchinari a disposizione avevano un’età piuttosto avanzata – sottolinea – e abbiamo ritenuto necessario provvedere alla sostituzione delle strumentazioni, con l’unico obiettivo di offrire un servizio più moderno e di alta tecnologia in grado di rispondere alle esigenze diagnostiche dei pazienti. Abbiamo cercato di contenere al massimo i disagi per gli utenti, tutelando prima di tutto alcune categorie. Come per esempio over 80, invalidi al 100%, minori di 12 anni, donne in gravidanza, pazienti oncologici e insulino dipendenti. Abbiamo voluto informare la cittadinanza predisponendo una adeguata cartellonistica in ogni struttura e inserendo sul sito e sui social della nostra ASL maggiori dettagli sull’inizio della ristrutturazione”.

“Il personale amministrativo in ogni CUP e quello sanitario operante nei Centri Prelievo sono a disposizione per ulteriori chiarimenti, con la comune intenzione di ridurre al minimo possibili incomodi che si dovessero presentare e dei quali ci scusiamo fin da ora. Infine, i lavori potrebbero causare anche eventuali ritardi nella refertazione di esami già in programma, che però saranno in ogni caso prontamente evasi”, conclude il Direttore U.O.C. Laboratorio Analisi dell’Ospedale G.B. Grassi, Stefano Antonaci



