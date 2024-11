Arrivano le prime Ecoisole tecnologiche a Fiumicino, Aranova e Focene

Accanto alle strutture, presto attive, ci sono anche analoghe postazioni per il conferimento dei Raee

di Dario Nottola

Sono state posizionate sul vasto territorio di Fiumicino le prime Ecoisole tecnologiche per il conferimento dei rifiuti differenziati. Sotto la supervisione dell’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, su iniziativa dell’Area Ambiente del Comune, le Ecoisole sono nel plateatico del mercato cittadino del sabato in via Foce Micina a Fiumicino, nello spazio utilizzato per gli scarrabili in via Siliqua, ad Aranova, ed a Focene, davanti alla parrocchia.

Le Ecoisole, su sfondo arancione, sono brandizzate con foto, colori ed il logo del Comune di Fiumicino. Saranno attivate e diventeranno prossimamente operative. Tramite istruzioni su un display potranno essere conferiti rifiuti di secco residuo, carta e cartone, organico, imballaggi in vetro ed in multimateriale.

Accanto alle Ecoisole ci sono anche analoghe postazioni per il conferimento dei Raee, i rifiuti per apparecchiature elettriche ed elettroniche.