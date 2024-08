“Aratro, ancora e elica”, Onorati: “Rigenerazione nei primi giorni di settembre”

L’azienda Novopark farà l’intervento gratuitamente riportandoli a nuovo

“Aratro, ancora ed elica, la prima settimana di settembre è prevista la rigenerazione delle tre sculture in ferro, esposte nella sede comunale (vedi foto). Abbiamo preso accordi con una società che farà l’intervento gratuitamente” dichiara Giovanna Onorati, assessore ai Lavori Pubblici

“Si tratta – spiega – della Novopark, unica azienda in Italia a possedere il macchinario Laserclean da 3000 watt che, in meno di due ore, li riporterà a nuovo. Ringraziamo anticipatamente la società che si è offerta di fare il lavoro”.

“È un piacere doppio per un amministratore riuscire a trovare una soluzione senza costi per la collettività e così utile e significativa per il territorio. L’aratro rappresenta l’agricoltura e quindi le origini della nostra comunità; l’ancora, emblema della nautica e della pesca ed infine la più recente elica, sintesi dei voli e delle attività dei uno dei migliori aeroporti del mondo: il Leonardo Da Vinci” conclude Onorati