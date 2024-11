Aranova, valutazioni in corso per l’attraversamento rialzato di via Italo Raulich

Effettuati sopralluoghi dei tecnici dei Lavori Pubblici e Polizia Locale per esaminare la fattibilità

Si è discusso oggi, nel Consiglio Comunale, della proposta per realizzare un attraversamento pedonale rialzato in via Italo Raulich, nella località di Aranova. Durante il dibattito l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, ha evidenziato l’importanza di garantire la sicurezza stradale, ma ha anche sottolineato la necessità di adottare un approccio strutturato e metodico per affrontare simili interventi su tutto il territorio comunale.

“L’obiettivo primario è assicurare la funzione di sicurezza degli attraversamenti pedonali rialzati, ma dobbiamo valutare con attenzione le implicazioni tecniche, come il possibile impatto sulla circolazione delle ambulanze e dei mezzi di soccorso” ha dichiarato l’Assessore richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione e controllo per contrastare la velocità eccessiva, fenomeno purtroppo diffuso su molte strade del territorio comunale.

“Abbiamo effettuato dei sopralluoghi con i tecnici dei Lavori Pubblici e della Polizia Locale per esaminare la fattibilità della proposta, già presentata nel precedente consiglio, e stiamo valutando se sia opportuno realizzare attraversamenti rialzati o, in alternativa, dissuasori di velocità come i dossi – ha aggiunto il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini – La mozione è stata ritirate e l’abbiamo trasformata in un documento unico. Uno stimolo per affrontare in modo unanime e responsabile le problematiche relative alla sicurezza stradale”.