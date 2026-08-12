Aranova senz’acqua, Di Genesio Pagliuca: “Servono interventi immediati e autobotti”

“I proclami non riempiono i rubinetti, i cittadini hanno diritto a servizi essenziali efficienti e a risposte”

“Aranova torna a fare i conti con la mancanza d’acqua e ormai il problema non riguarda più soltanto il fine settimana. Anche durante la settimana i cittadini continuano a segnalare disservizi e interruzioni, con famiglie costrette a fare i conti con un servizio essenziale che viene a mancare.” Lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Cosa sta succedendo? I proclami dell’amministrazione comunale che fine hanno fatto? Non è accettabile che i cittadini debbano rimanere senz’acqua anche durante la settimana, senza avere risposte chiare e soprattutto soluzioni immediate. Per questo – prosegue – torniamo a chiedere con forza interventi immediati e la presenza delle autobotti. Se l’acqua non arriva nelle case, almeno si garantisca ai cittadini la possibilità di approvvigionarsi e di affrontare questa emergenza senza essere lasciati soli.”

“I cittadini hanno diritto a servizi essenziali efficienti e a risposte, non a comunicati e promesse. Intanto, però, questa è la situazione: “Aranova è come l’Africa”. Una frase che fotografa il disagio e la rabbia di una comunità che non può essere lasciata senz’acqua. Nel 2026, nel Comune di Fiumicino, è semplicemente inaccettabile.” Conclude Di Genesio Pagliuca.