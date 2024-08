Appartamento in fiamme su via del Faro, in corso indagini ed accertamenti da parte delle autorità competenti

L’incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito di un apparato elettrico presente nell’abitazione di Fernanda De Nitto Nel tardo pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio all’interno di una abitazione di una palazzina sita nel tratto terminale di Via del Faro, all’Isola Sacra. Ad andare in fiamme un appartamento al primo piano della struttura dove risiedono diverse famiglie. Ad intervenire prontamente i Vigili del Fuoco, supportati dalla Protezione Civile del territorio, insieme con le altre Forze dell’Ordine e la Polizia Locale che primariamente si sono prodigati per la tutela dell’incolumità di tutti i residenti dell’immobile. All’interno dell’appartamento incendiato sembrerebbe che al momento del rogo non vi fossero persone e che l’incendio potrebbe essere scaturito da un apparato elettrico presente nell’abitazione, che ha causato un cortocircuito dovuto probabilmente a un malfunzionamento dello stesso. Per definire con precisione le cause dell’incendio, che ha portato alla totale distruzione dell’appartamento interessato dalle fiamme, sono in corso le dovute indagini ed accertamenti da parte delle autorità competenti, volte a garantire la sicurezza degli abitanti della palazzina e definire con più chiarezza le dinamiche dell’accaduto.