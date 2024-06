Antonelli “da Regione 2,2 milioni per il Piccolo credito”: ecco come presentare la domanda

“La Regione Lazio ha riaperto le domande per il Fondo Rotativo del Piccolo credito” Lo dichiara l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli.

“Uno strumento importante e concreto – aggiunge – messo in campo dalla Regione, in ambito del POR Fesr, per sostenere le piccole e medie imprese e che pertanto ritengo utile diffondere e portarlo alla conoscenza di tante PMI e professionisti che operano sul nostro territorio”.

“La misura – spiega Antonelli – prevede un finanziamento a tasso zero destinato alle PMI del Lazio costituite da almeno 6 mesi e con una esposizione bancaria complessiva non superiore ai 100.000 euro.

Possono presentare domanda: Micro, Piccole e Medie Imprese; Consorzi e Reti di Imprese; Liberi professionisti. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento. Sono ammessi progetti che riguardano investimenti in attivi materiali e immateriali, spese per consulenze, finalità di copertura capitale circolante, nel rispetto dei limiti indicati nell’Avviso, nonché progetti rivolti alla copertura di altre esigenze finanziarie finalizzate al rafforzamento delle attività generali dell’impresa, alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati, a nuovi sviluppi da parte delle imprese. Sono inoltre ammissibili gli investimenti iniziati successivamente alla data di presentazione della domanda”.





Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito” a partire dal 18 novembre 2022.



Per maggiori info consultare il sito: https://www.lazioeuropa.it/bandi/fondo-rotativo-piccolo-credito-bando-riaperto/