Asd Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino: acquistato il secondo defibrillatore

“Avere un defibrillatore a disposizione può fare la differenza. È una presenza silenziosa ma fondamentale”

di Dario Nottola

Un “regalo speciale” in occasione del Natale e soprattutto per la sicurezza. La società Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino, che allena, tra l’altro, decine di ragazzi e giovani, ha acquistato il suo secondo defibrillatore.

“Un passo importante per garantire una tutela ancora maggiore a tutti i nostri ragazzi, ai nostri tecnici e a chiunque frequenti la nostra realtà sportiva – sottolinea il sodalizio sportivo – Questo non è solo un investimento per la sicurezza, ma un impegno concreto verso la nostra comunità, perché crediamo che la salute e il benessere siano il cuore di ogni attività, dentro e fuori dal campo. Avere un defibrillatore a disposizione può fare la differenza. È una presenza silenziosa ma fondamentale, e auspichiamo che sempre più realtà, possano dotarsi di questo strumento salvavita”.

L’Atletica Villa Guglielmi vuole essere un “esempio di attenzione e responsabilità”. “Ogni passo verso un ambiente più sicuro è un dono prezioso per tutti noi. Grazie a chi sostiene e condivide i nostri valori: insieme costruiamo una comunità più forte e protetta”, conclude il Presidente, Lodovico Nerli Ballati.