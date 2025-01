Anbi Lazio: Confermata la Centralità dei Consorzi di Bonifica nell’Adattamento e Mitigazione del Cambiamento Climatico

Nel suo intervento di apertura, la Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico sta evidenziando sempre più il ruolo essenziale dei Consorzi di Bonifica nell’economia regionale e nelle azioni di adattamento. Anbi Lazio ha lavorato con determinazione per rilanciare questi enti, restituendo loro la centralità che meritano. La riforma voluta dall’Assessore Righini è stata un passo storico, e grazie a una sinergia istituzionale senza precedenti, oggi siamo in grado di offrire risposte concrete alle necessità del territorio.”

Durante l’evento, i presidenti dei vari Consorzi hanno illustrato i progetti in corso e le prospettive future. Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, ha sottolineato: “Il riuso delle acque reflue a Fregene e Fiumicino rappresenta una soluzione concreta alla crescente siccità. Stiamo inoltre monitorando il cuneo salino del Tevere in collaborazione con l’Università di Padova, che ha già curato uno studio simile per il Delta del Po, e lavoriamo a uno studio di fattibilità per un invaso di pompaggio che ci consentirà di recuperare le acque piovane.”