All’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino la seconda giornata del progetto “Legal-mente”

Nell’Aula Magna il dibattito con i ragazzi da parte di esperti sul tema della violenza di genere, con l’installazione di una “panchina rossa”

di Dario Nottola

Si è svolta, presso l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, la seconda giornata del progetto “Legal-mente”. Nell’Aula Magna un dibattito da parte di esperti sul tema della violenza di genere. E poi, nella sede, l’installazione di una “panchina rossa”.

Sono intervenuti la Preside dell’Istituto, Marzia Canali, il Capitano dei Carabinieri di Ostia, Stefano Spampinato, il Maresciallo dei Carabinieri di Fiumicino, Andrea Carello, il Tenente della Guardia di Finanza di Fiumicino, Simona Speranzoso con il Finanziere Francesco Rini, il Parroco di Fregene Don Giuseppe Curtò, il Parroco di Santa Paola Frassineti, Don Cristoforo, il CAV Centro antiviolenza I-dea di Maccarese, Graziella Saverino dell’Associazione Entusiasmabili APS, la Psicologa Alessandra Attouchi; per il Comune di Fiumicino il Vicesindaco Giovanna Onorati che ha portato i saluti e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale. Ed ancora, la scuola di musica “La Pantera Rosa” di Fregene che ha eseguito vari interventi musicali che hanno coinvolto i ragazzi, e la Polizia Locale di Fiumicino.

Tante le domande da parte dei ragazzi che hanno mantenuto alta l’attenzione per circa 4 ore, cosa non scontata, vista la complessività dell’intervento ed il tema toccato.

“Tali incontri hanno lo scopo di sensibilizzare i giovani su tematiche sempre più attuali e vicine alla società di oggi, dando loro i giusti strumenti e consigli per affrontarle. Ringrazio tutti i relatori, il ‘Singita Miracle Beach’ di Fregene per la donazione della panchina, il Dott. Simone Ciampanella che ha moderato l’incontro, ed i ragazzi per l’interesse e l’attenzione dimostrata. Seguiranno altri incontri nei prossimi mesi” ha dichiarato Tommaso Campennì, Incaricato del Sindaco alle politiche giovanili del Comune di Fiumicino.